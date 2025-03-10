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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العتاولة 2 الحلقة 10.. باسم سمرة يجسد جن لدخول غرفة الأثار

باسم سمرة
باسم سمرة
محمد نحلة

في الحلقة العاشرة من مسلسل "العتاولة 2"، يواصل نصار (أحمد السقا) وخضر (طارق لطفي) سعيهما للوصول إلى الآثار والكنز المخفي داخل منزل رماح (حمدي هيكل).

قام الثنائي بخداع رماح عبر التظاهر بوجود جن لإخافته، مستعينين بـ عيسى الوزان (باسم سمرة)، الذي لعب دور الجن، وبالفعل، تمكن العتاولة من دخول غرفة الآثار والاستيلاء على محتوياتها، لكن أثناء هروبهم، واجهوا الشرطة واضطروا إلى التخلي عن كل شيء.

لاحقًا، تبين أن الوزان هو من وشى بهم للشرطة بهدف الاستحواذ على الآثار لنفسه. في تلك الأثناء، اكتشفت عدولة (نسرين أمين) تورط العتاولة والوزان في تجارة الآثار. وبعد أن تخلى العتاولة عن السيارة المحملة بالآثار، وصلت إلى الوزان، لكنه صُدم عندما اكتشف أنها لا تحتوي سوى على ألعاب بدلاً من الآثار الحقيقية.

شهدت الحلقة التاسعة من العتاولة 2، احداثا مثيرة، اذ قرر عيسى الوزان ( باسم سمرة) ان يسرقوا مقبرة فرعونية لأحد كبارات الصعيد، وعرض الفكرة على نصار ( احمد السقا) وخضر ( طارق لطفي) واقتنعا ووضعوا خكة وتوجهوا إلى الصعيد ليسرقوا المقبرة.


شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل العتاولة 2، محاولة نصار الذي يجسده أحمد السقا العودة الى حنة، التي تجسدها زينة، ولكنها قررت الا تعود إليه، وترك منزل والدتها وهربت.

فيما قرر العتاولة الإنتقام من عدولة التي تجسدها الفنانة نسرين آمين، وقاموا بحرق المخازن الخاصة بها.

أبطال مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

باسم سمرة العتاولة العتاولة 2

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