رانيا يوسف: الشر لا يرتبط بالحب وله مبررات عند صاحبه| خاص

كشفت الفنانة رانيا يوسف، كواليس عملها في مسلسل أهل الخطايا، مع الفنان جمال سليمان، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وقالت رانيا يوسف، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد في الأحداث شخصية وردة، واسمها بعيد عن شخصيتها في أحداث المسلسل، مشيرة إلى أن ما جذبها للدور هو السيناريو القوي والشخصية الجديدة التي تلعبها لأول مرة، معلقة: «فكرة المسلسل جديدة بالنسبالي وأول مرة أعمل حاجة فيها طلاسم وسحر والشخصية عامة ملعبتهاش قبل كدة وهي بعيدة عن شخصيتي الحقيقية تماما».

وحول الشر، قالت رانيا يوسف، إن شخصية وردة تضع للشر منطق من وجهة نظر لها، فهي تسعى لأي شيء من أجل حق ابنتها ومصلحتها، لافتة إلى أن الشخصية الشريرة دائما تبرر شرها من وجهة نظر خاصة بها، وأن الشر لا يرتبط بالحب.

وحول أصعب المشاهد، قالت رانيا يوسف، إن مشهد قتل الساحر درغام، هو من المشاهد القوية في أحداث مسلسل أهل الخطايا.

أعمال رانيا يوسف

وتشارك رانيا يوسف، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري بـ 3 أعمال فنية، هي: (جريمة منتصف الليل، أهل الخطايا، نص الشعب اسمه محمد).

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يتكون من 15 حلقة يضم نخبة من النجوم، منهم عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز و مجموعة كبيرة من النجوم.