تنحي مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي عن منصبه

أعلنت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، اليوم أن فيتور جاسبار يعتزم التقاعد من منصبه كمدير لإدارة الشؤون المالية في نوفمبر 2025.

استقالة جاسبار

وقالت جورجيفا: "عمل فيتور على بناء خبرة المؤسسة في جميع مجالات المالية العامة، بما في ذلك السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات، وسياسة الإنفاق، وإدارة المالية العامة".

وأضافت: "سيترك وراءه إرثًا من النضال من أجل تنفيذ سياسات سليمة، والدعوة إلى السكان الأكثر هشاشة، وإيجاد طرق لمعالجة التفاوت".

انضم جاسبار، وهو مواطن برتغالي، إلى الصندوق في عام 2014 لرئاسة إدارة الشؤون المالية وعلى مدى السنوات الـ 11 الماضية، عززت الإدارة بشكل كبير مكانتها العالمية بين خبراء السياسة المالية وصناع السياسات كمركز للتميز في أبحاث السياسة المالية التطبيقية وفي تنمية القدرات.

وفي عام 2015، قاد جاسبار إطلاق محاضرة ريتشارد جود، وهو حدث سنوي للمساعدة في تعزيز التفاعل وتبادل الأفكار بين الباحثين الأكاديميين الرائدين في السياسة المالية والسياسات المالية.

تحت قيادة جاسبار، لعبت إدارة المالية العامة دورًا رئيسيًا في استجابة الصندوق لجائحة كوفيد-19 ونصيحتها للأعضاء بالإضافة إلى ذلك، أشرف على إنشاء المجموعات المخصصة داخل الإدارة لدعم البلدان الأعضاء في إدارة التحديات المالية المرتبطة بالتحولات الهيكلية.

وقالت جورجيفا: "كان فيتور مرشدًا للعديد من الزملاء في جميع أنحاء الصندوق وعزز ثقافة الخدمة المؤسسية القوية داخل إدارة المالية العامة".

وأضافت أن فريق الإدارة العليا وأنا ممتنون بشكل خاص لمشاركته الصريحة لتحليلات ورؤى إدارة المالية العامة ونهجها المبتكر لتقديم دعم عالي الجودة لأعضائنا".