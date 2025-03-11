مصطفى يونس يكشف أسرار بدايته في الأهلي: كنت على وشك الانتقال للبلاستيك

تحدث مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أهمية الوفاء والعرفان بالجميل لمن كانوا سببًا في صناعة النجوم، مؤكدًا أن من لا يعترف بفضل الآخرين عليه، لن يكون لديه خير في نفسه أو في الآخرين.

وأشار يونس خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم إلى الدور الكبير الذي لعبه المدربون الذين أشرفوا على تأهيله في بداية مسيرته الكروية، مثل الكابتن مصطفى حسين، والكابتن فتحي نصير، إلى جانب الراحل صالح سليم. كما لم ينسَ فضل الحاج أحمد السني، الرجل الذي تكفّل بمصاريفه وساعده في الوصول إلى النادي الأهلي، بعدما كان على وشك الانتقال إلى نادي البلاستيك.

وأضاف يونس أنه خلال مسيرته مع الأهلي، تلقى دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا، مستشهدًا بموقف لا يُنسى حينما حصل على أول ملابس رسمية له من النادي، وعقب ذلك، تلقى مبلغ 10 جنيهات كاملة من الكابتن مصطفى حسين، وهو مبلغ كان كبيرًا في ذلك الوقت، حيث كان مؤشرًا على مدى اهتمام النادي بلاعبيه الناشئين.

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه عن عشقه للنادي، مشددًا على أن أي انتقاد يوجهه لا يأتي بدافع الغيرة أو الحقد، بل بدافع الحب والانتماء، ورغبته في رؤية الأهلي في أفضل حالاته دائمًا. وأوضح أنه حينما كان يوجه انتقادات بناءة، لم يكن يجد آذانًا صاغية، ما اضطره إلى التصريح علنًا ببعض القضايا التي كان يعتبرها ضرورية للحفاظ على النادي.

كما كشف يونس عن موقف شخصي آخر، حينما تلقى عرضًا ماليًا بقيمة 150 ألف جنيه بعد اعتزاله بأسبوع، لكنه رفض، مشيرًا إلى أن من يرتدي قميص الأهلي لا يمكنه ارتداء قميص نادٍ آخر بسهولة.

واختتم تصريحاته بتأكيده أن انتماءه للنادي الأهلي راسخ، وأنه مهما واجه من صعوبات أو انتقادات، فإن عشقه للكيان الأحمر سيظل ثابتًا لا يتغير.