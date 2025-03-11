قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحلقة العاشرة من مسلسل عقبال عندكوا.. إيمي سمير غانم تحذر من الخيانة
محمد صلاح في مفاوضات مع برشلونة.. تفاصيل
آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
الحلقة 11 من مسلسل إش إش.. زواج مي عمر من ماجد المصري
نقل الكلب لجمعية والتحفظ على فرد أمن إداري.. تطورات عقر طالبة جامعة القاهرة
موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين
أشغال شقة جدا الحلقة 12 .. تشوه وجه أسماء جلال بسبب ياسر الطوبجي
تجويع وتعطيش وإغلاق بالظلام.. إجراءات عدوانية لجيش الاحتلال تتواصل بقطاع غزة المدمر
عامر عبد الله معلقا على قمة الزمالك والأهلي في أون سبورت
حقيقة خلاف كولر ومحمد الشناوي قبل القمة
الزراعة تعلن الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان.. هل سيكون بعيد الفطر؟
شيخ الأزهر: العلماء اتفقوا على أنه لا ترادف في أسماء الله الحسنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخطيب رقص الملعب كله| مصطفى يونس يروس كواليس الـ 7 أهداف أمام الزمالك

مصطفى يونس
مصطفى يونس
رنا عبد الرحمن

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس واحدة من أبرز المباريات في تاريخ الكرة المصرية، عندما اكتسح الأهلي غريمه الزمالك بنتيجة 7-1، مشيرًا إلى أن هذه المباراة كانت أشبه بالملحمة الكروية داخل استاد القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم ضم كبار الشخصيات والمسؤولين.

وأوضح يونس خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أنه رغم تقدم الزمالك بهدف مبكر، فإن الأهلي عاد بقوة بفضل إصرار اللاعبين وحماسهم الكبير، حيث قال: "كان الاستاد ممتلئًا، والضغوط كانت كبيرة، لكننا لم نفقد الأمل. جاءتني الكرة على حدود منطقة الجزاء، فاخترقت الدفاع من الجناح إلى الجناح الآخر وسجلت هدف التعادل، ليكون الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأهلي في المباراة."

وأضاف يونس أن الخطيب كان النجم الأبرز في هذه المباراة، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، بينما تكفل بقية اللاعبين بتسجيل الأهداف الأخرى، ليحقق الأهلي فوزًا تاريخيًا سيظل خالدًا في ذاكرة جماهير القلعة الحمراء.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي استعرضها يونس، إذ كشف عن موقف يعكس مبادئ العدالة والانضباط داخل الأهلي، وذلك عندما رفض هو والخطيب المشاركة في إحدى المباريات اعتراضًا على عدم أحقية أحد اللاعبين الأساسيين بالاستبعاد لصالح لاعب لم يلتزم بالتدريبات، قائلاً: "وقفنا مع زميلنا الذي كان ملتزمًا طوال الأسبوع، ورفضنا اللعب حتى تم تصحيح الموقف، وبالفعل عاد اللاعب الأساسي إلى التشكيل، وفزنا في النهاية 2-0."

واختتم يونس حديثه مؤكدًا أن علاقته بالخطيب لم تكن مجرد صداقة عادية، بل رابطة قوية جمعت بينهما داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن: "ما كان بيننا لم يكن مجرد كيمياء.. كان عشقًا لكرة القدم وللنادي الأهلي."

محمد موسى القلعة الحمراء مصطفى يونس النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

سعد الصغير

حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

أجور

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

التموين والكارت الموحد

زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار

بشار المصري رجل ترامب المرشح لادارة غزة

10 معلومات عن بشار المصري رجل ترامب المرشح لإدارة غزة.. صور

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

ترشيحاتنا

مشروع التخرج

مشروع "أحاسنكم أخلاقا" لطلاب قسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر

الإغماء

دار الإفتاء: لا يصح الصوم حال الإغماء المستمر طول اليوم في رمضان

الدكتور أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة عظيمة فرضها الله ليبلغ بها المسلم مرتبة التقوى

بالصور

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بدون فرن .. طريقة تحضير خبز البطاطس الصحي لذيذ وطري

المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن
المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن
المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن

باست إيدها وماتت.. وفاة سيدة أمام الكعبة في رمضان

وفاة سيدة في الحرم
وفاة سيدة في الحرم
وفاة سيدة في الحرم

مسلسل جودر2 الحلقة 10 .. نور تكشف تخطيط هدي مجد وتقرر عدم تعليمها أسرار السحر

هدي مجد
هدي مجد
هدي مجد

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

أثينا

5 أسباب جعلت من مسلسل أثينا عملا مميزا في رمضان 2025

إلهام شاهين

ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد