الخطيب رقص الملعب كله| مصطفى يونس يروس كواليس الـ 7 أهداف أمام الزمالك

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس واحدة من أبرز المباريات في تاريخ الكرة المصرية، عندما اكتسح الأهلي غريمه الزمالك بنتيجة 7-1، مشيرًا إلى أن هذه المباراة كانت أشبه بالملحمة الكروية داخل استاد القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم ضم كبار الشخصيات والمسؤولين.

وأوضح يونس خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أنه رغم تقدم الزمالك بهدف مبكر، فإن الأهلي عاد بقوة بفضل إصرار اللاعبين وحماسهم الكبير، حيث قال: "كان الاستاد ممتلئًا، والضغوط كانت كبيرة، لكننا لم نفقد الأمل. جاءتني الكرة على حدود منطقة الجزاء، فاخترقت الدفاع من الجناح إلى الجناح الآخر وسجلت هدف التعادل، ليكون الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأهلي في المباراة."

وأضاف يونس أن الخطيب كان النجم الأبرز في هذه المباراة، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، بينما تكفل بقية اللاعبين بتسجيل الأهداف الأخرى، ليحقق الأهلي فوزًا تاريخيًا سيظل خالدًا في ذاكرة جماهير القلعة الحمراء.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي استعرضها يونس، إذ كشف عن موقف يعكس مبادئ العدالة والانضباط داخل الأهلي، وذلك عندما رفض هو والخطيب المشاركة في إحدى المباريات اعتراضًا على عدم أحقية أحد اللاعبين الأساسيين بالاستبعاد لصالح لاعب لم يلتزم بالتدريبات، قائلاً: "وقفنا مع زميلنا الذي كان ملتزمًا طوال الأسبوع، ورفضنا اللعب حتى تم تصحيح الموقف، وبالفعل عاد اللاعب الأساسي إلى التشكيل، وفزنا في النهاية 2-0."

واختتم يونس حديثه مؤكدًا أن علاقته بالخطيب لم تكن مجرد صداقة عادية، بل رابطة قوية جمعت بينهما داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن: "ما كان بيننا لم يكن مجرد كيمياء.. كان عشقًا لكرة القدم وللنادي الأهلي."