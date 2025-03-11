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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
أسماء عبد الحفيظ

رسالة إيمان دياب الأخيرة تظهر أثر الضغط النفسي التي كانت تعاني منه، فقبل أيام من وفاتها، كتبت إيمان دياب، طالبة السنة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية،رسالة مؤثرة بكلمات تدمي القلوب فقد عبرت فيها عن معاناتها، قائلة: مش عايزة الجزء الحلو اللي فيا يموت، مش هسمح للكلية، أو الدكاترة، أو أي حد يمّوت الجزء ده فيا، كل يوم بحس إن في حاجة جوايا بتروح، وكل حاجة حلوة بتختفي.

كيف رحلت إيمان دياب؟

توفت إيمان دياب، إثر نزيف حاد في المخ وذلك عقب أداء امتحان صعب جدا في مادة تسبب فى أثارة الجدل حول تأثير الضغوط الدراسية على الصحة النفسية والجسدية للطلاب، بمختلف الأعمار.

من جانبهم أكد زملاء الطالبة إيمان دياب ان الامتحان كان مرهقًا للغاية،فقد تسبب في انهيار العديد من الطلاب ، لكن الطالبة إيمان دياب لم تتحمل الضغط النفسي؛ بسبب هذا الامتحان، مما جعلها تسقط فى غيبوبة قبل أن تفارق روحها الحياة.

 الرأي الطبي: كيف يؤثر الضغط النفسي على الجسم؟

أوضحت الدكتورة أمل محمد، استشارية القلب والأوعية الدموية، أن الضغط النفسي المزمن، سوف يصبح عاملًا رئيسيًا في زيادة حالات الوفاة خلال السنوات القادمة، وذلك وفقًا لما أكده الكثير من الدراسات والأبحاث الحالية .

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي  

وقالت استشارى القلب والأوعية الدموية، أن سبب الوفاة في حالة إيمان دياب، أن الإجهاد النفسي والجسدي أدي إلى مضاعفات خطيرة جدا تسببت فى حدوث نزيف فى المخ،مشيرة إلى أنه أحد أخطر الحالات الطبية التي تحدث نتيجة لارتفاع ضغط الدم أو ضعف الأوعية الدموية تحت تأثير التوتر الشديد.

وأشارت استشارى القلب والأوعية الدموية إلى أنه عند تعرض الشخص للضغط النفسي المستمر، يفرز الجسم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، الذي يؤدي إلى تسارع ضربات القلب،وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، وهذا الضغط يمكن ان يحدث نزيف فى الدماغ وذلك لو كان هناك تشوهات أو ضعف في جدران الأوعية .

نصائح طبية للوقاية من مخاطر الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي  

لتجنب المضاعفات الخطيرة الناتجة عن التوتر، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

إدارة الإجهاد النفسي: على كل شخص الحرص على ممارسة تمارين الاسترخاء،و التأمل والتنفس العميق، مع تجنب الضغوط الزائد.

 الفحص الدوري لضغط الدم للكبار والصغار أحذر من تجاهل متابعة قياس الضغط للجميع، وخاصة لمن يعانون من ضغوط مستمرة.

العناية بالصحة العامة الحرص على تناول غذاء صحي، ممارسة الرياضة، والنوم الجيد.

التدخل الطبي المبكر لا تترك الأمور الصحية تتفاقم وضغط الدم يرتفع بسبب التوتر والإجهاد النفسي أحرص على استشارة الطبيب عند الشعور بصداع مفاجئ، دوخة، أو أعراض غير طبيعية،و أعلم أن ممارسة الهوايات من أجل تخفيف الضغط واستعادة التوازن النفسي مرة أخري وحاول مرارا وتكرار بأن تأخذ الأمور ببساطة وهدوء، وذلك من أجل تجنب المخاطر الصحية.

رسالة الطلاب ضربات القلب وفاتها الكورتيزول إيمان دياب التوتر الشديد كلية الطب جامعة المنوفية طالبة السنة الخامسة بكلية الطب كيف رحلت إيمان دياب مادة الأنف والأذن والحنجرة أوضحت الدكتورة أمل محمد استشارية القلب والأوعية الدموية أن الضغط النفسي المزمن قد يصبح عاملًا رئيسيًا في زيادة حالات الوفاة خلال السنوات القادمة حالات الوفاة خلال السنوات القادمة الأسباب المحتملة للنزيف الدماغي الناتج عن التوتر نصائح طبية للوقاية من مخاطر الضغط النفسي طالبة السنة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية

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بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
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