قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب ستاد القاهرة| قمة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة.. ماذا يحدث الآن .. فيديو
الدقيقة بـ 34 سنة.. علي جمعة يكشف مدة عمر الإنسان بالنسبة للزمن الكوني
اتصل بيه.. محمد رمضان لمواطن: مبروك كسبت 200 ألف جنيه وكمّل نوم تاني
صاحب الوسط المرعوش| وصلة سخرية من رامز إيلون مصر على مصطفى أبو سريع
يبقي في كمين| مصطفى أبو سريع يحاول مغادرة رامز إيلون مصر
إيلون مصر .. رعب وصدمة مصطفى أبو سريع في مقلب رامز جلال
تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك بختام تعاملات اليوم
مواليد شهر 3 .. محمد رمضان يهدي طفلين 100 ألف جنيه هدية
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
فاينانشيال تايمز: حكومة البرتغال على شفا الانهيار
راتكليف: خزينة مانشستر يونايتد خاوية.. وهذا الحل لإنقاذ النادي
رابطة الأندية لهيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة في موعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون

الأدوية
الأدوية
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:

شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء

1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية

2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.

شروط صرف الدواء من الصيدلية
 

ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.


 

كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.


الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.


 

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

تخزين الادوية الصيدلية صرف الدواء شروط تخزين الادوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

ترشيحاتنا

منة فضالي

منة فضالي عبر فيسبوك: إيه كمية النفاق و الكدب ده؟

المركز القومي للترجمة

القومى للترجمة يشارك فى معرض فيصل للكتاب بخصم 50%

خالد سرحان واسما ابراهيم

خالد سرحان ضيف أسما إبراهيم في حبر سري الليلة

بالصور

مسلسل كامل العدد++ الحلقة 12 .. أحمد بهاء يطلب الزواج من بدرة

أحمد بهاء وبدرة
أحمد بهاء وبدرة
أحمد بهاء وبدرة

5 أشخاص ممنوعين من تناول المكسرات.. طبيب يوضح الأسباب

أشخاص ممنوعين من تناول المكسرات
أشخاص ممنوعين من تناول المكسرات
أشخاص ممنوعين من تناول المكسرات

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

دعم التموين الجديد
دعم التموين الجديد
دعم التموين الجديد

فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري وتحسين مستوي الأنسولين فى الجسم

فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري
فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري
فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري

فيديو

سعد الصغير

ابن سعد الصغير: بابا كويس وهيخرج ونعمل ليلة كبيرة عشان نفرح| فيديو

شمس البارودي

جالي صدمة بسبب وفاة زوجي وابني.. أسرار تكشفها شمس البارودي

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد