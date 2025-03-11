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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مجانا.. صفقتين سوبر على أعتاب الأهلي قبل كأس العالم للأندية| من هما؟

النادي الأهلي
النادي الأهلي
أحمد أيمن

يسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتعزيز صفوفه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يقترب الفريق من حسم صفقتين من العيار الثقيل على سبيل الإعارة. 

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر الموافقة على نظام جديد يطلق عليه “الإعارة الاستثنائية”، سيتم تطبيقه خلال النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

نظام الإعارة الاستثنائية 

يهدف نظام الإعارة الاستثنائية إلى تعزيز مرونة الأندية المشاركة في البطولة وتمكينها من تدعيم صفوفها بشكل غير مسبوق، حيث يتيح لكل فريق مشارك في البطولة ضم ما يصل إلى خمسة لاعبين إضافيين على سبيل الإعارة.

وتكون فترة الإعارة محددة بشهر واحد فقط، تتزامن مع مدة البطولة. كما يسمح القرار للأندية باختيار اللاعبين من أي جنسية دون قيود، ما يعزز التنوع ويتيح استقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم. 

ويُعد هذا النظام استثنائيًا وغير مسبوق في بطولات الفيفا، حيث يمنح الأندية فرصة تعزيز تشكيلاتها ومواجهة ضغط المباريات المتتالية خلال البطولة. 

القرار يصب في مصلحة الفرق التي تعاني من نقص في الصفوف أو الإصابات، كما يضيف نكهة جديدة للبطولة من خلال مشاركة لاعبين قد لا يكونون جزءًا من الفرق الأساسية. 

كأس العالم للأندية 2025

تستعد كرة القدم العالمية لاستقبال حدث مثير في عام 2025، حيث ستقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو، في صيغة جديدة ستشهد مشاركة 32 ناديًا، على رأسهم الأهلي المصري. 

وقع النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، قبل أن يواجه فريق بالميراس يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمباراة بورتو يوم 24. 

وأعلنت الفيفا عن قيمة الجوائز المالية التي ستُقدم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تصل إلى مليار دولار، وهو رقم قياسي بمثابة حافز كبير لجميع الأندية المشاركة.

صفقتين سوبر على أعتاب الأهلي 

في سياق متصل، فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن انضمام ثنائي فريق بيراميدز، إبراهيم عادل والمغربي محمد الشيبي، للنادي الأهلي، خلال فترة كأس العالم للأندية 2025. 

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القصة الحقيقية لموضوع إعارة الشيبي وإبراهيم عادل للنادي الأهلي". 

وأضاف: "أحد الزملاء سأل مسؤول كبير في بيراميدز هل توافق ادارة بيراميدز على إعارته للأهلي في كأس العالم للأندية كان الرد بدون تردد نعم وبدون مقابل للنادي لكن لم يحدث أي مفاوضات بين الناديين".

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