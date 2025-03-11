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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة فضالي عبر فيسبوك: إيه كمية النفاق و الكدب ده؟

منة فضالي
منة فضالي
شروق سلامة

أثارت الفنانة منة فضالي الجدل بمنشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، حيث عبرت عن استيائها من تصرفات بعض الأشخاص في الفترة الأخيرة، منتقدة انتشار النفاق والكذب والغرور في المجتمع.

وكتبت منة فضالي في منشورها:
“إيه كمية النفاق والكذب ده؟ هي الناس مالها بقت عاملة كده ليه؟ وإيه الإيجو العالي أوي ده؟ ما براحة علينا يا حلوين أحسن أنتم دمكم تقيل أوي فبقى زيادة… هي الناس اتهبلت ولا أنا اللي هديت ولا إيه؟ أنا مبقتش فاهمة… أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا!”

احمد رزق 

عبرت الفنانة منة فضالي ، عن حبها وسعادتها بالعمل مع صديقها أحمد رزق، ومشاركتها معه في عمل واحد وكتبت منة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "اما يكون عندك صاحب جدع و جميل قلبا و قالبا وعشره سنين كتير بغض النظر اننا بردانين والجو تلج ولابسين بطاطين و حده، واحشني الشغل معاك والله واحلي حاجه اننا في عمل واحد بحبك يا صاحبي، عفيفي السنه دي حيكسر الدنيا ان شاءالله ويارب دايما ناجح و قلبك ابيض زي ما انت متغيرتش".

قصة وأبطال سيد الناس

يذكر أن أحداث المسلسل تدور ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياته رأسًا على عقب، إذ يجد نفسه في مواجهة مستقبل غامض وثروة هائلة وماضٍ مليء بالأسرار، بينما تحيط به مجموعة من الخصوم والأعداء. وسرعان ما يجد نفسه مضطرًا لخوض معارك وصراعات؛ لحماية عائلته والحفاظ على إرثه، وتتوالى الأحداث في سياق درامي محتدم، يتخلله الكثير من المفاجآت والتقلبات، ما يجعل المشاهدين في حالة ترقب مستمر للحسم.

ويجمع المسلسل نخبة من النجوم، يتقدمهم عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، رنارئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، وطارق النهري، ومن تأليف «ورشة قلم»، وإخراج محمد سامي.

منة فضالي سيد الناس احمد رزق

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