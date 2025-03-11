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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة الأهلي والزمالك .. لحظة وصول لاعبي الأبيض لاستاد القاهرة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

وصل منذ قليل لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الاهلي في اطار منافسات الجولة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري المصري .

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك على استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الاولى من الدور النهائي لبطولة الدوري المصري 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة .

وأعلن الأهلي في بيان رسمي رفضه خوض المباراة إلا بوجود طاقم تحكيم أجنبي أو عربي.


بيان الاهلي 


أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، يُخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذي عُقد في الحادية عشرة صباحًا.

وجاءت على النحو التالي:
التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تُنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي في إقامة المباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

في حالة عدم الاستجابة، يُعلن النادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري.

مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

بيان الأهلي الأول بشأن القمة
ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحاً، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلاً عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة. كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات، وأضرت بالمسابقة، وغيرت مسار البطولة. وقد رفضت كل الفرق التي تواجه الأهلي الفرصة التي أتيحت لها للعب بطريق البطولة، فماذا عن قيام اتحاد الكرة بإرسال حكام أجانب لمباريات هذه الفرق؟!، طاملاً الالتزام باللوائح التي أقرها بنفسه.

وفي الوقت ذاته يتم توفير الأجواء والعوامل التي تساعده على النجاح، لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا، حتى وإن تم أحياناً تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا يزال النظام التحكيمي يمثل علامة الاستفهام الكبرى في الكرة المصرية.

وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية، وحفاظاً على حقوق النادي قرر مجلس الإدارة ما يلي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة المباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.
مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

الدوري المصري الزمالك الخطيب اتحاد الكرة الاهلي ابو ريده

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