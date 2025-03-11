بيانا جديد من نادي الزمالك قبل القمة بدقائق

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا جديد قبل ، قبل مواجهة الأهلي بعد قليل ، من أجل إثبات صحة موقفه وإقامة المباراة في موعدها .

وجاء البيان كالتالي :

الزمالك أولاً

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أن المجلس يدرك تماماً واجباته تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق ومصالح النادي وضمان عدالة المنافسات وتكافؤ الفرص كما يلتزم النادي برعاية المصالح العامة ونجاح المسابقات الرياضية.

وقد فوجئ الجميع بالإعلان بشكل مفاجئ عن موعد المباراة على نحو يتعذر معه طلب حكام أجانب وفقاً للمواعيد والضوابط المقررة في اللائحة.

وقد قبل الزمالك أداء المباراة بحكام مصريين للاعتبارات السابق ذكرها، إلى جانب مراعاة الحقوق التسويقية وثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني فضلاً عن أن النادي تلقى في السابق تعهدات مؤكدة من المسؤولين عن اللعبه بعدم تكرار الأخطاء والكوارث التحكيمية التى كانت نتاج حملة إرهاب معنوي ضد الحكام قادها ودعمها بعض المنتفعين والمغرضين ممن ابُتلى بهم الوسط الرياضي والتي أدت إلى خسارة الزمالك الكثير من النقاط في المباريات الماضية وهو ما أقر به كل من يملك مثقال ذرة من عدل أو ضمير ولم ينكرها إلا قلة من الفاسدين.

ونادي الزمالك إذ يؤكد التزامه بثوابته وقيمه والترفع عن تلك المهاترات، يعلن مجدداً أن تلك الحملات المشبوهة لا تخفى على أحد وأنه سيتصدى بكل حزم لمن يدبرها أو يستجيب لها ويدعو كافه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان العدالة..

عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر