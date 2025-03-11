معالج نفسي عن صفات الرجل: يتحمل المسئولية ولا يسرق أو يخون

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي والصحة النفسية، إن غذاء القلب والروح للإنسان هو الحب، موضحا أن الحب هي علاقة راقية بين اثنين، وهو عقد وعهد ووعد.

وتابع هارون، خلال تقديم برنامج علمتني النفوس المذاع على قناة صدى البلد، أن الحب عقد بالمسئولية في الحياة، وعهد بالأمان، ووعد بالصدق للطرف الثاني، موضحا أن كل طرف عليه تقديم واجباته والحصول على حقوقه من الطرف الآخر.

وذكر مستشار العلاج النفسي والصحة النفسية، أن الفرق بين الذكر والرجل، وبين المرأة والأنثى كبير، موضحا أن كل رجل هو في الأصل ذكر، ولكن ليس كل ذكر يمكن أن يكون رجل بمعنى الكلمة.

وأردف: ليست كل أنثى يمكنها أن تكون امرأة، الله سبحانه وتعالى كان يذكر الرجل والمرأة عند الوصف، ومفيش راجل بيخون أو بيسرق أو مبيتحملش مسئولية أو بيكذب".