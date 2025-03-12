مراجعة Xiaomi Buds 5 Pro .. سماعات تستاهل فلوسك؟

كشفت شاومي مؤخرًا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 15 Ultra إلى جانب سماعات الأذن اللاسلكية Xiaomi Buds 5 Pro، التي تبدو على الورق كمنتج قوي قادر على المنافسة.

تصميم مستوحى من AirPods Pro

عند النظر إلى Xiaomi Buds 5 Pro، ستلاحظ أنها قريبة في التصميم من سماعات AirPods Pro من آبل، لكنها تأتي ببعض التعديلات مثل لمسات ذهبية أنيقة على السيقان، ودعم أوامر اللمس عبر الضغط والسحب للتحكم في الموسيقى ومستوى الصوت.

فيما تختلف علبة الشحن قليلًا عن التصميم التقليدي، حيث تفتح من الأمام بدلاً من الأعلى، مما يجعلها تبدو أكثر أناقة، لكن قد يكون فتحها أقل راحة عند الاستخدام اليومي.

كما تأتي السماعات بأربعة أحجام مختلفة لرؤوس السيليكون (XS, S, M, L) لضمان راحة وثبات أكبر في الأذن.

مواصفات قوية وأداء متواضع

تروج شاومي لسماعات Buds 5 Pro على أنها تقدم تجربة صوتية قوية بفضل نظام ثلاثي المشغلات الصوتية الذي يتضمن ، محرك مغناطيسي مزدوج بحجم 11 ملم، كما يتضمن مكبر صوت سيراميكي للترددات العالية، ومشغل صوتي مسطح (Planar driver).

لكن التجربة الفعلية لم تكن مبشرة كما هو متوقع، حيث يحتوى الصوت على “باس” قوي ولكنه غير متزن، مما قد يجعل الصوت يبدو مضغوطًا ومفتقرًا إلى النقاء.

لحسن الحظ، يمكن تعديل الصوت عبر تطبيق Xiaomi Earbuds، حيث تتوفر إعدادات جاهزة من Harman، ولكن حتى مع التعديلات، لم تصل جودة الصوت إلى المستوى المتوقع من سماعات في هذه الفئة السعرية.

أداء جيد ولكن ليس الأفضل

تدعم Buds 5 Pro تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وهي جيدة في تقليل أصوات المراوح، الضوضاء المرورية، وضجيج المقاهي، ولكن الأصوات الحادة مثل صفارات الإنذار والأبواق لا تزال تمر إلى الأذن.

فيما يتيح وضع الشفافية (Transparency Mode) سماع الأصوات المحيطة، لكنه ليس بنفس نقاء بعض المنافسين مثل AirPods Pro أو Sony WF-1000XM5.

عمر البطارية أداء قوي

تعد Xiaomi Buds 5 Pro بتوفير 8 ساعات من التشغيل مع تفعيل إلغاء الضوضاء، ويمكن أن يصل إجمالي الاستخدام إلى 40 ساعة مع علبة الشحن.

كما تدعم الشحن السريع، حيث توفر 10 دقائق من الشحن 4.5 ساعات من الاستخدام.

هل تستحق Xiaomi Buds 5 Pro الشراء؟

تباع السماعات بسعر 199 يورو اي ما يوازي 10 الاف جنيه، ما يجعلها في نفس الفئة السعرية مع Samsung Galaxy Buds 3 Pro (179 يورو) اي ما يوازي 8500 جنيه، وأعلى من Nothing Ear التي تساوي (129 يورو) أي ما يوازي 7500 جنيه ، ولكنها أقل من Google Pixel Buds Pro التي تساوي (249 يورو) اي ما يوازي 12الاف جنيه.

مقارنةً بالمنافسين، تقدم السماعات تصميمًا أنيقًا، وميزات تحكم مريحة، وإلغاء ضوضاء جيد، ولكنها تعاني من جودة صوت غير متوازنة وسعر مرتفع بالنسبة لما تقدمه.