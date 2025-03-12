حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اغتيال سفير سوري منشق واشتباكات داميـ.ـة

أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في منطقة الصنمين بمحافظة درعا، وذلك عقب اشتباكات شهدت إطلاق قنابل يدوية وإحراق سيارة.

وجاءت هذه الاشتباكات المسلحة إثر اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه، على يد مسلحين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المسلحين اقتحموا منزل السفير السوري المنشق، نور الدين اللباد، في مدينة الصنمين، وأطلقوا النار عليه وعلى شقيقه قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشار المرصد إلى أن اللباد عاد من فرنسا منذ حوالي أسبوعين ليستقر في بلده.

وقد شغل اللباد مناصب عدة، من بينها وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية، كما عمل سابقًا في سفارات سوريا لدى اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا.

وانشق اللباد عن النظام السوري عام 2013، وعمل ممثلًا عن الائتلاف الوطني في فرنسا.

وبذلك، ارتفع عدد الجرائم الجنائية وجرائم القتل ضد مجهول، منذ مطلع عام 2025، في عدة محافظات سورية إلى 85 جريمة، راح ضحيتها 96 شخصًا، بينهم 77 رجلًا، و5 أطفال، و14 سيدة.

وشهدت مناطق الساحل السوري، خلال الأيام القليلة الماضية، نحو 40 مجزرة، تجاوز عدد ضحاياها 1000 مدني.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأشرطة المصوّرة أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقاتلون، مؤكدًا أن حكومة دمشق تتحمّل المسؤولية عن هذه الجرائم، بدلًا من محاولة التملص منها.

كما أشار المرصد إلى وجود محاولات لطمس الأدلة، من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين، بهدف إخفاء الحقيقة، مشددًا على أن الحل الوحيد هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، في حين أن لجنة التحقيق لم تؤدِّ دورها المطلوب، واكتفت بمرور سريع على بعض مناطق الساحل.