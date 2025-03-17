قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يستخدم قانونا من القرن الـ18 لترحيل أفراد عصابة فنزويلية
رد فعل مفاجئ لجماهير ليفربول بعد خسارة دوري الأبطال والرابطة
حماس: ندعم أي مقترح لتثبيت وقف إطلاق النار ونتعامل بمرونة وإيجابية عالية
حكم صيام الأطفال الصغار والسن المناسبة لهم؟.. اعرف رأي الشرع
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الدول المعنية في أوروبا بشأن أوكرانيا
بعد خروجه من السجن.. سعد الصغير يزور مشجع الأهلي أمح الدولي
اليمن.. غارات أمريكية جديدة على معاقل الحوثيين في الجوف
شاهيناز: أخبار الانفصال كاذبة.. وهذه الأغنية تجعلني أرقص
تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق.. كم سعر الكيلو؟
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
لو هتسافر.. خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بـ 140 ألف جنيه.. سعر فاتورة سحور في مطعم شهير بالقاهرة يثير الجدل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أثار سعر وجبة سحور في أحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئ الزبائن بفاتورة ضخمة لمجموعة من الأطعمة التقليدية.
 هذا الجدل فتح الباب أمام تساؤلات حول الأسعار في المطاعم الفاخرة، ومدى تناسبها مع الواقع الاقتصادي في البلاد.

موجة انتقادات على مواقع التواصل

انتشرت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن دهشتهم من الأسعار المرتفعة لهذا المطعم، حيث كتب أحدهم: "مش معقول الأسعار دي تبقى في مصر، الواحد كل ما يفتح الفيس بوك يحس أنه في باريس!"، بينما قال آخر: "فين أيام ما كنا بنفطر بـ20 جنيه.. كانت أيام وفاتت".

وفي المقابل، دافع البعض عن الأسعار، معتبرين أن المطعم يستهدف فئة معينة من الزبائن ممن اعتادوا على هذه الأسعار، حيث علق أحدهم: "يا جماعة دي مطاعم مخصصة لناس متعودين على نوعية أكل معينة وعندهم استعداد يدفعوا.. أنتوا إيه اللي مزعلكم؟"

المطعم يوضح الحقيقة

في ظل الجدل الدائر، خرج أحد العاملين في المطعم عن صمته، موضحًا أن الفاتورة المرتفعة لم تكن لوجبة فردية، بل كانت لسحور جماعي ضم 100 شخص، حيث بلغ سعر الوجبة للفرد الواحد 1405 جنيهات، شاملة الضرائب ورسوم الخدمة، ما رفع إجمالي الفاتورة إلى 140,500 جنيه.

ماذا تضمنت الوجبة؟

اشتملت وجبة السحور على تشكيلة واسعة من الأطباق، من بينها الفول، الزبادي، الحمص، المحمرة، اللبنة، مربى الفراولة والكرز، العسل، الطحينة، الحلاوة، مزيج الزيتون، القشطة، الجبن، السمبوسة، البوريك، الشكشوكة، إضافة إلى الخبز السويت، العيش اللبناني، والكرواسون الصغير.

ليست الواقعة الأولى

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تم تداول صور لفواتير مماثلة في السنوات الأخيرة خلال شهر رمضان، ما يطرح تساؤلات متكررة حول ظاهرة ارتفاع أسعار وجبات الإفطار والسحور في بعض المطاعم الفاخرة بمصر.

 

يظل الجدل حول أسعار الطعام في المطاعم الفاخرة قائمًا، بين من يرى أنها مبالغ فيها، ومن يعتبرها انعكاسًا لمستوى الخدمة والجودة المقدمة. 
وبينما تستمر هذه المناقشات، يبقى القرار في يد المستهلك، فهو من يختار ما يناسب ميزانيته ورغباته.

رمضان المطاعم التجمع الخامس سحور الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التيك توكر بملابس نساء

كمين دهب.. ميكروباص بنات بمكياج كامل يحملون بطاقات مدون فيها النوع ذكر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

درجات الحرارة

طقس العيد شتوي| الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة.. ونكشف عن موعد الانخفاض

ترشيحاتنا

بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر

بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر.. صور

ملتقى (رمضانيات نسائية) بالجامع الأزهر يناقش “الجود والإحسان في شهر رمضان”

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يناقش الجود والإحسان في شهر رمضان

أسامة فخري الجندي

أسامة فخري الجندي: سلامة الصدر من الحقد والغل السبيل للعيش بسلام داخلي

بالصور

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

انطوان كرباج
انطوان كرباج
انطوان كرباج

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد