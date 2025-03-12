بعد الخروج من دوري الأبطال.. مدرب ليفربول يكشف كواليس مثيرة

أبدى أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، استياءه بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة المفاجئة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16.

وفي تصريحات نقلتها أمازون برايم، قال سلوت: "مباراة باريس كانت أفضل مباراة كرة قدم شاركت بها على الإطلاق، الأداء كان مذهلًا بالنسبة لي، خاصة في أول 25 دقيقة، لكن لم يحالفنا الحظ".

وأضاف: "لعبنا مباراة رائعة، لكننا لم نتمكن من التسجيل. باريس لم يهددنا سوى مرة أو مرتين في الدقائق الأخيرة، ومن الصعب أن تبذل كل هذا الجهد ثم تجد نفسك متأخرًا".

كما انتقد سلوت نظام البطولة، مشيرًا إلى أن مواجهة فريق بحجم باريس سان جيرمان في هذه المرحلة كانت غير عادلة، خاصة وأن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي.

واختتم تصريحاته قائلًا: "علينا تجاوز هذه الخسارة المؤلمة، والتركيز على المنافسة على لقبي كأس الرابطة والدوري الإنجليزي".

كما كشف سلوت عن إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد، مشيرًا إلى أنها قد تحرمه من المشاركة في نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.