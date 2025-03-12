قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة خروج فاعلية افتتاح المتحف الكبير بالمستوى اللائق بمصر
فضل البقاء مع الملكي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن بنتايج
حادث قطار طنطا الإسكندرية.. نجاة الركاب والدفع بأوناش لرفع 5 عربات خرجت عن القضبان
رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المستحقات المالية لمعلمي الحصة
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
شاهد .. اللقطات الأولى لحادث خروج قطار الإسكندرية ـ طنطا وتعطل الحركة
اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
للنصب على المواطنين.. ضبط شخصين لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين بالقليوبية
روسيا تنفي وجود مواطنين لها على متن السفينتين المتصادمتين في بحر الشمال
الإفتاء: خلع الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط
أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المستحقات المالية لمعلمي الحصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، شدد خلالها على سرعة صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي) على مستوى كافة المديريات التعليمية

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابا دوريًا أكد خلاله أنه : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير اجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة ، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في اسرع وقت ممكن ، فقد تقرر الاتي :

  • يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة
  •  يتم تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصة
  • تقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الادارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي
  • يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم اداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة
  • يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات
  • يتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لإعتماده ، وإحالته الى ادارة الشئون المالية والإدارية بالادارة التعليمية للصرف
  • يراعى ان يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر او بحد اقصى يوم ١٠ في الشهر الذي يليه

ووافق مجلس الوزراء ، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم

وفي هذا الاطار قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحكيم السعودي

بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

الحكم السعودي

وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

موعد اجازة عيد الفطر

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة

ترشيحاتنا

ميناء رفح البري يستقبل 20 جريحا فلسطينيا و21 مرافقا لهم من قطاع غزة

ميناء رفح البري يستقبل 20 جريحا فلسطينيا و21 مرافقا لهم من قطاع غزة

مؤتمر ثانوي بإيبارشية المعادي

احتياجات سوق العمل.. مؤتمر ثانوي بإيبارشية المعادي

وزير الزراعة

لقي نجاحا واسعا.. الزراعة: تصدير تقاوى القمح المصرى إلى السنغال

بالصور

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

احرص على تناول هذا النوع من الخضراوات على السحور.. يقلل الشعور بالعطش

فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور

احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

فيديو

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد