فقرة تدريبات خططية بمران الزمالك استعدادا لكأس مصر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي ، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو مع اللاعبين على بعض الجوانب والنقاط الخططية الخاصة في إطار التجهيز للمباراة المقبلة.

وقام المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون بمنح التعليمات بشكل مستمر للاعبين أثناء أداء هذه الفقرة وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.