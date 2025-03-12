الفلوس مزورة.. مواطن يرفض استلام جائزة محمد رمضان.. والأخير يرد: أرفع علينا قضية

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

فائز لـ محمد رمضان: فلوسك ممكن تكون مزورة

قدم محمد رمضان جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لمواطن، ولكن رفض إستلامها قائلا “مش هستلم الفلوس دي لتكون مزورة، ليعلق الفنان محمد رمضان قائلا ”محمد رمضان هيديك فلوس مزورة بردو، ولو مزورة أرفع علينا قضية".

فائز بمدفع رمضان يرفض استلام الجائزة المالية لهذا السبب

قدم محمد رمضان فقرة بانه سيهدي الجائزة لشخص يرفق بحيوانه الخاص، والتقى بمواطن، راكبا على حماره، ليهديه جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ولكن المواطن يرفض إستلام الجائزة.

بعد فوزها بـ 100 ألف جنيه بمدفع رمضان.. سيدة: هدبح بيها عجل وهفرقها على الغلابة

قدم محمد رمضان جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لأحدى السيدات من منطقة الأرياف، وعلقت قائلة “هدبح بيها عجل وهفرقها على الغلابة”

سدد قرضه بالكامل.. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من محافظة الإسكندرية

حقق الفنان محمد رمضان، حلم مواطن من محافظة الإسكندرية، يرغب في سداد القرض اللي عليه، ليعلق محمد رمضان “احنا وفينا وحلمك اتحقق وأيا كان القرض بكام تم سداده بالكامل”

وجابت سيارة الفرحة التابعة لمدفع رمضان محافظة الإسكندرية للتعرف على أحلام المصريين هناك.

محمد رمضان يهدي مواطنا من الإٍسماعيلية 200 ألف جنيه بعد الاتصال برقم عشوائي

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.



واتصل رمضان، على الهواء بصاحب رقم الهاتف كي يبلغه بفوزه في برنامج “ مدفع رمضان”، بمبلغ قيمته 200 ألف جنيه.

وفاز بالجائزة مواطن من محافظة الإٍسماعيلية، ليعلق “امتى هكسب الجايزة؟، ليعلق محمد رمضان، سيتم التواصل معك الآن لتحديد الموعد”.

من أعلى سيارته.. محمد رمضان يهدي طفلة وبائع سميط جوائز مالية

أهدى الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان، جوائز مالية لطفلة، واهداها مبلغ 20 ألف جنيه، إضافة إلى اهدائه لبائع سميط مبلغ 10 ألاف جنيه.