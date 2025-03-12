الرئيس السيسي يتناول الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية.. تعليق أحمد موسى | بث مباشر

يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، ويتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية .

وقال الإعلامي أحمد موسى :" تشرفت بحضور الإفطار في الاكاديمية العسكرية المصرية ".

ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.



ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء، في العاشرة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات مميزة حول مختلف الأحداث والحدث الأهم ومع أبرز الشخصيات.