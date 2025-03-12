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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تعليق أحمد موسى على أزمة القمة.. وحسام حبيب يفجّر مفاجأة عن مشكلته مع شيرين

اخبار
اخبار
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الندوة التثقيفية| أحمد موسى: الرئيس السيسي تحدث عن الموقف الثابت لمصر بشأن التهجير


أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد العهد على رعاية أسر الشهداء من جانب كل أجهزة الدولة المصرية، مضيفا أنه تحدث عن دور مصر في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، وكذلك دورها الرئيسي في القضية الفلسطينية.

تداعيات مشهد مباراة القمة على مصر في مونديال الأندية وكأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، تفاصيل أزمة مباراة القمة 130 والتي انسحب فيها الأهلي أمام الزمالك وتم اعتبار الأخير فائزا.

مظهر شاهين: تأثير السحر يستمر في رمضان

أكد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحجاب قرار شخصي لا يمكن لأي شخص فرضه على الآخر، مشددًا على أن العلاقة بين الإنسان وربه شأن خاص، حيث يحاسب الله كل فرد بمفرده.

حسام موافي يوضح أسباب معاناة بعض الأشخاص من تضخم الطحال ونشاط نخاع العظم

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، على استفسار أحد المشاهدين حول حالة والده البالغ من العمر 54 عامًا، حيث اكتشف منذ ست سنوات أن الطحال لديه متضخم، بينما كان الكبد سليمًا، موضحًا أن الطبيب المعالج حينها أن السبب يعود إلى الإصابة بالبلهارسيا. وبعد عام، ظهرت لديه أجسام مضادة، ولكن تحليل PCR كان طبيعيًا، كما أظهرت صورة الدم زيادة في كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية.

المفتي: الوصايا العشر في التوراة والإنجيل والقرآن تؤكد على ضرورة الإحسان بالجيران

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن الحديث عن الجار له أهمية كبيرة في وقتنا الحالي، خاصة مع غياب بعض القيم والعادات والأعراف، التي كانت تقوم بين الجار وأخيه الجار.

إيلون مصر| رامز جلال يُجبر مصطفى أبو سريع على اعتزال الرقص

حل الفنان مصطفى أبو سريع، اليوم، ضيفا على برنامج «رامز إيلون مصر» من تقديم رامز جلال، والمذاع علي قناة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

أحمد التهامي يروي كواليس أزمته مع ياسمين عز.. وهذا ما قاله عن برامجها

تحدث الفنان أحمد التهامي عن أزمته مع الإعلامية ياسمين عز، موضحًا أنه عندما سمع اسمها لأول مرة، لم يكن يعرفها ولم يكن متابعًا لها، قائلاً: "مين ياسمين عز دي؟ أنا ما أعرفهاش"، وأكد أنه لا يتابع البرامج الحوارية بشكل عام، بل يعتمد على أولاده في التعرف على بعض الأسماء الجديدة في الوسط الفني.

نشأت الديهي: اجتماعات مكثفة في الدوحة للضغط على إسرائيل

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل الاجتماعات الجارية حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تهدف إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماعات تشهد حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، إلى جانب الوفود الإسرائيلية، والمصرية، والأمريكية، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تفاهمات جديدة.
وأوضح أن هذه اللقاءات تتزامن مع تحركات يقودها المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى والمبعوث الأمريكي للمنطقة، وسط تساؤلات حول مدى نجاح الوساطة في دفع إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاقية واستكمال عملية الهدنة.

حسام حبيب: شيرين ذلتني.. وقابلت الإحسان بالإساءة

قال الفنان حسام حبيب، إنّ علاقته يالمطربة شيرين عبد الوهاب أضرت والدته، مواصلة: "امي اتأذت تاني، وأنا كنت فاكر إن الموضوغ يخصني لوحدي".

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "بالنسبة لشيرين عبد الوهاب، مرة دخلت عليها وقلت لها عملت لك deal حلو، قالت لي بقولك ايه، لا deal ولا بتاع، والكلام ده كان قدام ناس".

وتابع: "خرجت من عند شرين وقلت لصديقي، كفاية، أنا تعبت من الذل"، مشيرًا، إلى أنه كان له تأثير كبير في الحياة الفنية لشيرين عبد الوهاب: "قبل سنة 2018، هل شيرين عبد الوهاب عملت ألبومات؟ ألبوم نساي حقق لها مكاسب كبيرة، ولم تشكرني، ولم أرَ إلا الأذى.. شيرين ردت الإحسان بالأذى".

الزمالك أحمد موسى القمة شيرين التوك شو حسام حبيب الأهلي

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