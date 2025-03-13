استدعاء 3 لاعبين من الزمالك للانضمام لقائمة المنتخب الوطني مواليد 2008

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 3 لاعبين للانضمام لقائمة المنتخب الوطني مواليد 2008، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب 2025.

واللاعبون هم :

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-معاذ محمد "مدافع"

-محمد حمد "جناح هجومي"

ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر مواليد 2008 في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 13 مارس وحتى 25 من نفس الشهر.

ويشارك منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب خلال الفترة من 26 مارس وحتى 20 أبريل المقبل.