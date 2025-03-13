رسالة نارية من نجوى فؤاد لـ غادة عبدالرازق

وجهت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، رسالة عتاب للفنانة غادة عبدالرازق، قائلة إنها لا ترد على اتصالاتي الهاتفية ولا اعرف السبب وراء هذا الأمر.

كتير طلبتها وانا تعبانة ومش بترد على التليفون

واضافت نجوى فؤاد، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء الأربعاء، أن:"كتير طلبتها وانا تعبانة ومش بترد على التليفون، وغادة عبد الرازق قاطعتني وكنت عايزة منها حاجة وكلمتها ولكنها لم ترد عليا وبعت لها رسالة على الواتساب ولكن لم تهتم وترد".



وتابعت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، أن:"زعلت للاسف من اللي عملته غادة معايا، واقول لها اني كلمتها عشان كنت عايزة شوية ادوية مش موجودة في مصر وانتي كنتي مسافرة فرنسا وكنت عايزاكي تشتري أدوية معاكي ليا".





