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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية مميزة

زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي
هاجر هانئ

حرصت دانيا زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال حضورها إحدى حفلات السحور.

إطلالة زوجة كريم فهمي في احدث ظهور 

 

لفتت زوجة كريم فهمي الأنظار بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الراقي والمميز، حيث ارتدت فستان طويل باللون البرجندي، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

كشفت إطلالة زوجة كريم عن ذوقها الأنيق في أختيار الإطلالات التي يظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي.

أكملت زوجة كريم فهمي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة كريم فهمي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمالها.

كريم فهمي إطلالة زوجة كريم فهمي دانيا زوجة الفنان كريم فهمي

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