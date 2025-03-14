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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: فحص وعلاج 11874 مواطنا خلال 12 قافلة طبية

قافلة طبية
قافلة طبية
أحمد زهران

تواصل محافظة الجيزة جهودها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر تنظيم القوافل العلاجية الشاملة في مختلف مراكز وقرى المحافظة والمناطق النائية.


وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن القوافل العلاجية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.


وأشار محافظ الجيزة إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٥ تم تنفيذ ١٢ قافلة طبية من خلال مديرية الشؤون الصحية، حيث استقبلت القوافل ١١٨٧٤ مواطنًا، وقدمت لهم خدمات طبية متنوعة مما يعكس الأهمية الكبيرة للقوافل العلاجية في تقديم الخدمات للمواطنين.


وأكد النجار على استمرار دعم المحافظة لهذه القوافل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين مع التركيز على المناطق النائية والأولى بالرعاية.


كما ثمّن المحافظ جهود الفرق الطبية العاملة في هذه القوافل ودورهم في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين مشددًا على أهمية التوسع في هذه القوافل لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات في مختلف أنحاء المحافظة.


ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية أن القوافل قامت بإجراء الفحوصات المعملية بواقع ٢٨١٥  تحليلًا بالإضافة إلى إحالة الحالات الحرجة التي تتطلب متابعة متقدمة إلى المستشفيات المختصة، بمعدل ١٠٠ حالة إحالة خلال شهرين، وإجراء الأشعة للمرضى و الفحوصات الإضافية، وتقديم خدمات التثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بين المواطنين.

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