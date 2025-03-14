مدير المراكز الثقافية بالأوقاف: فضائل رمضان تستمر عطاياه ومنحه حتى نهاية الشهر

تحدث الدكتور أحمد عبدالهادي أستاذ الفقه المقارن ومدير المراكز الثقافية بديوان عام وزارة الأوقاف عن أهمية شهر رمضان في التقرب إلى الله والتجديد الروحي.



وقال الدكتور أحمد عبدالهادي خلال حواره مع قناة “المصرية”: شهر رمضان هو خير شهور العام والذي فيه ليلة هي خير ليلة في العمر كله لذلك يجب علينا اغتنام أيام هذا الشهر الكريم.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالهادي أستاذ الفقه المقارن ومدير المراكز الثقافية بديوان عام وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان لا تنقضي فضائله في أول أيامه بل تستمر عطاياه ومنحه حتى نهاية الشهر”٫ لافتا: الذي يُختم له بصيام يوم فهو في جنة الله عز وجل.