لسه ليه عمر.. الإنقاذ النهري ينتشل شاب ققز في النيل

أنقذت العناية الإلهية مندوب مبيعات قرر التخلص من حياته وقفز في نهر النيل بمنطقة الوراق الا ان وجود "لنش" من قوات الانقاذ النهري ساهم في

إنقاذه حيث انتشلوه حيا قبل غرقه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بانتشال قوات الانقاذ النهري شابا قفز في مياه نهر النيل من أعلى كوبري بمنطقة الوراق.

وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى محل الواقعة وفحص ملابساتها وسبب قفز الشاب في نهر النيل.

أفادت التحريات ان الشاب يعمل مندوب مبيعات ويمر بحالة نفسية سيئة فقرر التخلص من حياته وتوجه لكوبري بمنطقة الوراق وقفز من أعلاه بنهر النيل.

وشرحت التحريات أن قوة أمنية من الانقاذ النهري اثناء مرورها بـ"لنش" نجحوا في انتشال الشاب قبل ابتلاع المياه له.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.