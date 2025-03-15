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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقدالدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيدة المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش  الفني والمالي والإداري لإستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى ، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (٧٥٧) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٥ ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥ بلغت ( ٩٥.٤٥ ٪) .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة وزاره الموارد المائيه والرى المختصة بمحافظة المنوفية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالى قرية أبو رقبة بمركز أشمون من تراكم المخلفات بجنابية شطانوف المارة من امام المدرسة بالقرية ، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لرى المنوفية وتم تطهير الجنابية أمام تغطية ابو رقبة وحسم الشكوى فى حينه .

وفى محافظة الغربية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الوزاره المختصة بمحافظة الغربية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر الأهالي من تراكم المخلفات بترعه سحيم الصيفي، حيث تمت المعاينة بمعرفة الادارة المركزية لرى الغربية وتبين أن الشكوى تقع على صاولة سحيم الصيفى بزمام قرية منية طوخ ، وتم  إصدار أمر تطهير ونقل الناتج خارج الكتلة السكنية فى حينه كما يتم نظافة الصاولة بصفة شهرية ضمن عقد تطهير الصاولات .

وفى محافظة كفر الشيخ .. وجهت أجهزه هيئة الصرف  لأجهزة الوزارة المختصة بكفر الشيخ لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر أهالى قرية أبو زيادة من تراكم ورد النيل بمصرف بحر نشرت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ بإصدار أمر تطهير للمصرف، مع تطهير المصرف بصفة دورية طبقا لخطة الادارة ضمن عقد التطهيرات.

سويلم الرى هانى سويلم

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