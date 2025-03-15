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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول.. مرموش يسجل ويصنع في تقدم مانشستر سيتي على برايتون بالبريميرليج

مرموش
مرموش

تقدم فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على نظيره برايتون، في الشوط الأول، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية سيتي عن طريق هالاند ومرموش في الدقيقتين 11، 39.

فيما جاء هدف برايتون عن طريق بيرفس في الدقيقة 21.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي: 

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

مانشستر سيتي مرموش هالاند الدوري الإنجليزي الممتاز

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