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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه غدًا

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه.. غدًا 
محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه.. غدًا 
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

تعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين، لقيامهما بإحداث إصابة طالب والاستيلاء منه علــى متعلقاته الشخصية بالإكراه، وبحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على جانب آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لشقيقين وعاطل وتغريم كلا منهما 20 ألف جنيه، لسرقتهم شخص عن طريق الإكراه بعد استدراجه والتعدي عليه بالضرب، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية 

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "خالد ي م ب" ٤٣ سنه ، و "أحمد ي م ب" ٣٤ سنة  و "محمد ب م ب" ٣٠ سنة - العنوان حارة فرغلي - منشية ناصر - القليوبية، في الجناية رقم ١٣٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٧٤٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية سرقوا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد يوسف احمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه إلى مكان بالطريق العام هادئ من حركة المارة واشهروا في وجيه سلاحين ناريين (بندقية آلية - مسدس) وسلاحاً أبيض (سيف) واداة (عصا خشبية) فيلوا الرعب في نفسه ثم تعدوا عليه بالضرب بغير إطلاق أعيرة نارية فاعدموا مقاومته وتمكنوا بذلك من سرقة منقولاته وقد ترك به الاكراه الأثر والجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحين ناريين مششخنين ( بندقية آلية مسدس) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا أبيض و أداة مما تستخدم في الاعتداء (سيف - عصي خشبية) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

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