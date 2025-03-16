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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف سبب غياب أحمد فتوح بالزمالك عن مباراة سموحة

فتوح
فتوح
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور، سر غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة سموحة في كأس مصر.


 


 وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»: «أحمد فتوح يعاني من مشاكل في الركبة خلال الفترة الأخيرة».

 وأضاف:«فتوح تجددت إصابته في الركبة بسبب شكواه المتكررة منها وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية».

حقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

بهذا الفوز يتأهل الفارس الأبيض لنصف نهائى البطولة ويواجه سيراميكا الذى تأهل على حساب الجونة.

سجل التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك سموحة من مهارة فردية فى الدقيقة 12 من عمر المباراة


وسجل محمد مصطفى ميدو لاعب فريق سموحة، هدف التعادل لفريقه مع الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة.
 

وفي المقابل، وصل فريق سموحة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على زد بهدف نظيف.


وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

فريق سموحة محمد مصطفى ميدو سيف الجزيري سيراميكا لبطولة كأس مصر الزمالك احمد فتوح

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