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سنظل أصحاب البطولات.. أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على الزمالك بـ«طائرة السيدات»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سنظل أصحاب البطولات.. أول تعليق من الأهلي بعد الفوز على الزمالك بـ«طائرة السيدات»

كرة الزمالك طائرة
كرة الزمالك طائرة
علا محمد

علّق خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، على تتويج فريق الكرة الطائرة للسيدات ببطولة الدوري للمرة الـ30 على التوالي بعد الفوز على الزمالك.

وكتب مرتجي عبر حسابه على "فيسبوك": "سيظل دائمًا الأهلي هو نادي البطولات والسعادة.. مليون مبروك لفتيات الأهلي الذهب والتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك 3-1."

في سياق متصل، تأهل فريق كرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ضمن مواجهات دور الـ16.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
 25 - 11
 25 - 12
 25 - 14

ومن المقرّر أن يواجه فريق "طائرة الزمالك" الفائز من لقاء الزهور وهليوليدو، المقرر إقامته الجمعة المقبلة، في دور الـ8.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

الأهلي كرة الطائرة سيدات الزمالك ببطولة الدوري خالد مرتجي

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