المدير الفني للزمالك يطير إلى البرتغال .. لهذا السبب

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن سبب سفر جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك الي البرتغال.

وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك:"جوزيه بيسيرو يسافر إلى البرتغال لمدة ٢٤ ساعة للحصول على رخصة برو".

حقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

بهذا الفوز يتأهل الفارس الأبيض لنصف نهائي البطولة ويواجه سيراميكا الذى تأهل على حساب الجونة.

سجل التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك سموحة من مهارة فردية فى الدقيقة 12 من عمر المباراة

وسجل محمد مصطفى ميدو لاعب فريق سموحة، هدف التعادل لفريقه مع الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وفي المقابل، وصل فريق سموحة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على زد بهدف نظيف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".