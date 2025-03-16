ناصر زيدان يهاجم الحكم محمد عادل بسبب لاعب المقاولون

هاجم الإعلامي عبد الناصر زيدان الحكم المصري محمد عادل بعد رفضه توقف مباراة بعد إصابة لاعب من المقاولون.

وكتب زيدان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "إيه اللي حصل لمحمد عادل يا جماعه .. ولماذا تدني مستوي بعض حكامنا بعد أن كانوا أمل للتحكيم المصري .

ألفُ .. باءُ .. في التحكيم .. بل في اللعبة نفسها سلامة اللاعبين .. وعدم الشك في الإصابة .. وافتراض حسن النية وليس العكس .

أضاف: "حكمنا المحترم محمد عادل عمل عكس ده كله .. وترك لاعب المقاولون العرب علي ياسر "مرمي" الأرض مصاباً .. رغم طلب زملاءه بإلحاح إيقاف المباراة لعلاجه بعد ضرب متعمد من لاعب البترول .. لم يحتسبه محمد عادل .. وكمل خطأه بأنه خمن أن اللاعب بيمثل .. فزاد الطين "بِلةً" .. وجعل خطأه مركباً ويستدعي التحقيق والعقوبة من قبل لجنة الحكام .



تابع :" اللاعب يا ساده تم نقله للمستشفي .. وهناك "وبخ" الأطباء الجميع بسبب التأخير في نقله فوراً للعلاج .. بعد أن إكتشفوا إصابته بإرتجاج في المخ .. مع إضطراب في درجة الوعي .. مع تشنجات عصبية .. وتم حجزه في العناية المركزه .. لثلاثة أيام .. وخرج منذ ساعات ..

فأين السلامه .. وأين محمد عادل أصلاً من هذا التقرير .. وما هو موقفه لو حدث لا قدر الله وفقد اللاعب حياته .

كل ما أريده هو التحقيق في الواقعه .. وإعلان نتيجة ما تم مع الحكم .. وكفانا طبطبه لوجه الله !!