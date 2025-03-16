قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم مروع بالمنوفية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاء
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إفطار المطرية .. شوارع وحواري عزبة حمادة تتحول إلى مزار سياحي يبهر العالم
مجمع البحوث الإسلامية: مشهد مائدة المطرية صورة حية للوحدة والتسامح في مصر
مصرع 51 وأكثر من 100 مصاب في حريق ملهى ليلي بمقدونيا
30 قضية وأحكام 100 سنة.. القصة الكاملة للقبض على صاحب السراج مول
حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء
صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل بـ كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدء برنامج تنمية مهارات معلمي القرآن الكريم بـ أزهر الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور السيد الجنيدي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية فعاليات البرنامج الشامل لتدريب معلمي القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية،الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين في تدريس القرآن الكريم بأساليب حديثة وفعالة، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب في هذه المرحلة التعليمية.

 وخلال الزيارة الميدانية لقاعات التدريب، أشاد رئيس المنطقة بمستوى التنظيم والإشراف على البرنامج، مؤكدًا على أهمية التدريب في رفع كفاءة المعلمين، وتحسين جودة التعليم الأزهري، موجهًا بتذليل أية عقبات قد تواجه المتدربين.

واضاف أنه يأتي البرنامج في إطار دعم العملية التعليمية من خلال الأنشطة التدريبية لتعزيز مهارات المعلمين، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم تحت رعاية قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة التدريب التريوي بقيادة الدكتور شريف سميح.

الشرقية بالشرقية ازهر الشرقية المنطقة الأزهرية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

العيد يوم الأحد ولا الإثنين؟.. بشرى بشأن عدد أيام الإجازة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق في جميع المدارس .. 22 مارس | تفاصيل

حكم جماع الزوجة في ليل رمضان

جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير "الخيط الأبيض"

النادي الأهلي

3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية .. والمستندات تحسم الجدل

قراءة القرآن

هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب

فرحة نجوم الزمالك

صدمة قوية للزمالك.. غياب نجم الفريق 4 أسابيع للإصابة

درجات الحرارة

بداية الذروة .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

أشغال شقة جدا

طارق الشناوي: أشغال شقة جدا تفوق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في الكوميديا.. خاص

أحمد أمين

منها «النص».. ثلاثة أعمال تعلن تقديم أجزاء جديدة

علا رامي

علا رامي عن زواجها من أبو الليف: عشنا ارتباطًا قويًا لكن التسرع أنهى كل شيء

بالصور

بدء برنامج تنمية مهارات معلمي القرآن الكريم بـ أزهر الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

افطار المطرية

إفطار المطرية .. شوارع وحواري عزبة حمادة تتحول إلى مزار سياحي يبهر العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد