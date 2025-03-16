بدء برنامج تنمية مهارات معلمي القرآن الكريم بـ أزهر الشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه انطلقت بمنطقة الشرقية الأزهرية فعاليات البرنامج الشامل لتدريب معلمي القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية،الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين في تدريس القرآن الكريم بأساليب حديثة وفعالة، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب في هذه المرحلة التعليمية.

وخلال الزيارة الميدانية لقاعات التدريب، أشاد رئيس المنطقة بمستوى التنظيم والإشراف على البرنامج، مؤكدًا على أهمية التدريب في رفع كفاءة المعلمين، وتحسين جودة التعليم الأزهري، موجهًا بتذليل أية عقبات قد تواجه المتدربين.

واضاف أنه يأتي البرنامج في إطار دعم العملية التعليمية من خلال الأنشطة التدريبية لتعزيز مهارات المعلمين، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم تحت رعاية قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة التدريب التريوي بقيادة الدكتور شريف سميح.