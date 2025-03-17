قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيد
ماذا يفعل من أكل أو شرب في نهار رمضان؟.. الإفتاء: أكمل صيامك بشرط
أسبوع حزين.. كيف تحول حلم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية إلى كابوس؟
مصرع 37 شخصا جراء العواصف الشديدة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين
تفريغ الكاميرات في واقعة مضايقة الفتيات في بورسعيد
التعلم تحدد موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بالمدارس
احذر| 10 أفعال في رمضان تنقص ثواب الصيام.. يقع فيها كثيرون بسهولة
حدث ليلا| آخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها.. القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتهدد بتعزيز ترسانتها النووية
جنازة مهيبة لطبيب وعروسته| انقلبت بهما السيارة بالدقهلية.. صور
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنوك بمستهل اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعلم تحدد موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  موعد امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد  امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية بدءا من الثلاثاء 22 ابريل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات شهر ابريل 2025 حتى الأربعاء 30 ابريل 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : من المقرر أن تشمل امتحانات شهر ابريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات شهر ابريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعد امتحانات شهر ابريل 2025 ، هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 .

لن يتم تعطيل الدراسة خلال امتحانات شهر ابريل 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر ابريل 2025 ، مشيرة إلى أن اليوم الدراسي سيسير بشكل طبيعي وسيكون الامتحان في حصة اثناء اليوم الدراسي.

وانعقدت في جميع مدارس ، امتحانات شهر مارس 2025 “أول امتحانات شهرية في الترم الثاني ” بدءا من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على ضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذا النظام يطبق عالميًا.

امتحانات شهر ابريل 2025 امتحانات شهر ابريل 2025 التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

التيك توكر بملابس نساء

كمين دهب.. ميكروباص بنات بمكياج كامل يحملون بطاقات مدون فيها النوع ذكر

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

ترشيحاتنا

علم إيطاليا

انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي

شركة مصر للألومنيوم

بتكلفة 750 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تنشئ محطة للطاقة الشمسية

اسعار الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإسواق الإماراتية

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد