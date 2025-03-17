التعلم تحدد موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بالمدارس

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية بدءا من الثلاثاء 22 ابريل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات شهر ابريل 2025 حتى الأربعاء 30 ابريل 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : من المقرر أن تشمل امتحانات شهر ابريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات شهر ابريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعد امتحانات شهر ابريل 2025 ، هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 .

لن يتم تعطيل الدراسة خلال امتحانات شهر ابريل 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر ابريل 2025 ، مشيرة إلى أن اليوم الدراسي سيسير بشكل طبيعي وسيكون الامتحان في حصة اثناء اليوم الدراسي.

وانعقدت في جميع مدارس ، امتحانات شهر مارس 2025 “أول امتحانات شهرية في الترم الثاني ” بدءا من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على ضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا النظام يطبق عالميًا.