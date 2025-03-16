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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإسواق الإماراتية

اسعار الذهب في الإمارات
اسعار الذهب في الإمارات
محمد يحيي

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 16مارس  2025، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب  بدون مصنعية في الإمارات اليوم الأحد :


أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأحد للجرام عيار 24  بلغت نحو 359.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأحد  للجرام عيار 22 سجلت نحو 334.50 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات   اليوم الأحد للجرام عيار 21 وصلت نحو  320.75 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأحد للجرام عيار 18 بلغت  نحو  275 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأحد   للجرام عيار 14 سجلت نحو  212.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات  اليوم الأحد للجرام عيار 12 وصلت نحو 182 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد  لـ الأوقية بلغت نحو 11181.75 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب
أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأحد   لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2566 درهما إماراتيا

سعر الذهب عالميا 

سجل  سعر الذهب في البورصة العالمية 2986.88 دولار للأوقية الواحدة.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

أسعار الذهب الإمارات عيار 24 الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم

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