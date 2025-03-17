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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق.. كم سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين انخفاضا واضحا، مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بتراجع تدريجى حتى تعود لأسعارها الطبيعية على نهاية شهر رمضان الكريم.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم 

ارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 95 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 105 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 68 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 75 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 92 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا.
 

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 240 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين  

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

 

أسباب زيادة أسعار الدواجن 

وكشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة،  حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 98 جنيهًا بالمزارع ، موضحا أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار الدواجن هذا الموعد .

وكشف " الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن ، حيث تبدأ الدواجن فى الانخفاض التدريجى منذ اليوم و أخر  أسبوع فى شهر رمضان لتعود إلى طبيعتها، وذلك مع قلة إقبال المواطنين .

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن من أهم أسباب زيادة أسعار الدواجن هو قدوم شهر رمضان ، ومع قدومه يزيد الطلب عليها وبالتالى يرتفع سعرها، معلقا :" الزيادة حاليا أمر طبيعي لإنها سلعة يومية حية شديدة المرونة".

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استهلاك الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة من 25 إلى 30%، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تتحدد بناءً على العرض والطلب، حيث قبل الموسم الحالي كان سعر كيلو الدواجن يصل إلي 85 جنيها ووصل حاليا الي 90 جنيها، ونتوقع انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال شهر رمضان.

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