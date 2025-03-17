محمد رجب: اشتغلت كومبارس في بداياتي وكنت زي عمود واقف

أكد الفنان محمد رجب أنه لم يندم على رفضه بطولة فيلم “عبده موتة”، الذي عرض عليه قبل ظهوره للجمهور بخمس سنوات، مشيرًا إلى أن مؤلف العمل كان صديقًا له.

وخلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “أسرار” المذاع عبر قناة النهار، أوضح رجب سبب رفضه للفيلم قائلًا: “وقتها كان في حاجات شايف إني صعب أعملها، ومكنتش عايز أقدم الحتة دي، وبعد سنين الفيلم بقى من نصيب محمد رمضان”.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه العمل، أكد محمد رجب أنه لا يعتقد أن النتيجة كانت ستكون نفسها لو قام ببطولته، موضحًا: “محمد رمضان حقق بالفيلم 20 مليون، ومش معنى إنه نجح النجاح العظيم ده إني لو عملته كان ممكن أحقق نفس النجاح.”

وأشاد محمد رجب بزميله محمد رمضان، قائلًا: “محمد رمضان من النجوم اللي بحبها وأحترم اجتهاده وشغله.”

كومبارس

أكد محمد رجب أنه عمل كومبارس في بداية مشواره الفني، قائلا: "اشتغلت كومبارس بمعنى أنى حاجة زي عمود واقف وفي الوقت ده كنت مهندس ديكور ومكنش في وسيلة لاختراق عالم الفن وكنت بخلص شغلي اقعد في مكتبي وآلاقي مجاميع الفن جايين وكنت ادخل وسط المجاميع وألبس لبس تاريخي واتجرحت بكلام من ناس".

وأضاف محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه قابل أشخاص جرحوه قبل تحقيقه شهرته في بداية مشواره الفني، قائلا: "قابلت ناس معدومة الانسانية بتتعامل بدون أدب وانسانية".

وكشف محمد رجب، عن موقف تعرض له في اول عمل فني يشترك فيه، قائلا: "في مرة كانت واخد دور صغير في فيلم عمر 2000 وأنا كنت في الوقت ده مهندس ديكور ومصروف عليا لكن وضعي في الفيلم لا شيء وواحد من الانتاج قالي كلمة جرحتني وتعامل معايا بلا شيء وقابلته بعد كده في فيلم كلاشينكوف وذكرته بنفسي".

الحلانجي

من ناحية أخرى، استعد محمد رجب للمشاركة في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “الحلانجي”، الذي يضم نخبة من النجوم، منهم آيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام