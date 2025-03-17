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المعهد القومي للنقل يعلن عن وظائف جديدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المعهد القومي للنقل يعلن عن وظائف جديدة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها المعهد القومي للنقل عن حاجته إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية، وذلك وفقًا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية يوم السبت الموافق 15 مارس 2025.

ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر موقعه الإلكتروني، أو التوجه إلى مقر المعهد لتقديم الطلبات خلال المدة المحددة.

التخصصات المطلوبة في وظائف المعهد القومي للنقل


يحتاج المعهد إلى مدرسين ومدرسين مساعدين في التخصصات التالية:

6 مدرسين في التخصصات التالية:

هندسة السكة الحديد
هندسة الطرق
اقتصاديات النقل
تكنولوجيا النقل والنقل الذكي
2 مدرس مساعد في تخصص:

إدارة المشروعات (ويُفضل تخصص تقييمات المشروعات ودراسات الأثر البيئي)


المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعهد القومي للنقل


يتوجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية عند التقديم للوظائف:

صورة من شهادة البكالوريوس
صورة من بيان التقديرات
صورة من شهادة الماجستير والدكتوراه
نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه
صورة من شهادة الميلاد المميكنة
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
عدد من الصور الشخصية الحديثة
الموقف من التجنيد للذكور أو شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث
صحيفة الحالة الجنائية
موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل
بيان حالة وظيفية لمن سبق إنهاء خدمته، موضحًا أسباب إنهاء الخدمة والجزاءات (إن وجدت)
ملخص السيرة الذاتية موضحًا به الخبرات العلمية والعملية والأكاديمية، ومرفقًا بالمستندات الداعمة
 

موعد التقديم على وظائف المعهد القومي للنقل


تاريخ بدء الإعلان: 15 مارس 2025
تاريخ انتهاء الإعلان: 15 أبريل 2025


طريقة التقديم على وظائف المعهد القومي للنقل


يتم تقديم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور مدير المعهد القومي للنقل بمقر المعهد، على العنوان التالي:

شارع النصر – طريق النصر – مكتب سكرتارية الأمين العام بالمعهد

لن يتم النظر في الطلبات التي ترد قبل أو بعد فترة التقديم أو غير المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.

يُعد هذا الإعلان فرصة متميزة لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الانضمام إلى المعهد القومي للنقل، والذي يعد أحد المؤسسات الرائدة في مجال التعليم والتدريب في قطاع النقل بمصر.

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