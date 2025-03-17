انطلاق الدورة الرمضانية لمراكز الشباب بالقاهرة الكبرى

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب بالقاهرة الكبرى، والتي تشمل محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية، حيث تقام المنافسات على مرحلتين بمشاركة واسعة من مراكز الشباب.

جاء افتتاح الدورة الرمضانية من محافظة القليوبية، وذلك في مركزي شباب سنديون وكفر مناقر، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور كبير من الشباب المشاركين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على دعم الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان.

وأشار الوزير إلي أن الدورات الرمضانية تعد فرصة مميزة لتعزيز روح المنافسة بين الشباب، ونشر قيم الرياضة والمشاركة المجتمعية، موضحًا استمرار تنفيذ برامجها الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجذب الشباب لمراكز الشباب باعتبارها مراكز تنمية متكاملة.

تشهد المرحلة الأولى من البطولة مشاركة 16 مركز شباب من كل محافظة، يتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ثم تستمر المنافسات حتى الوصول إلى الأدوار النهائية.

تحصل الفرق الأربعة الأوائل على جوائز مالية مقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التكريم الرسمي.

أما المرحلة الثانية، فيتم خلالها تصعيد الفرق المتأهلة من المحافظات الثلاث، ليكون إجمالي الفرق 16 فريقًا يتنافسون بنظام خروج المغلوب، حتى يتم تحديد الفرق الأربعة الأوائل على مستوى القاهرة الكبرى، والذين سيحصلون على التكريم.



