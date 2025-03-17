يكابر بالباطل.. أحمد مجاهد يوجه رسالة غامضة .. ما السبب

وجه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، رسالة خاصة، بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي، في الدوري.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ‘’نقول ثاني. عندما تصبح الصورة واضحة جلية وتجد من يكابر بالباطل".

وأضاف: "يحكى أن اثنين من الأعراب شاهدا شيئا من بعيد فقال الأول هذا غراب فرد الأخر بل عنزة واستمرا في الجدال غراب عنزة غراب عنزة حتى ألقى الأول حجرا فطار الغراب فرد الثاني بإصرار عنزة ولو طارت''.

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات أحمد مجاهد بشأن أزمة مباراة ألقمه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال أحمد مجاهد :البينة على من ادعى ،أثناء إنشغالي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طوال الأيام الماضية في وجود رئيس الفيفا ورئيس الكاف ورؤساء جميع الاتحادات الأفريقية و كبار الضيوف و الوزراء.

و تابع : نما إلى علمي الزج باسمي في الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة الزمالك و الأهلي بالرغم من عدم تداخلي في هذا الأمر تماماً و على من ادعى أن يأتي ببينة أو حتى شبه دليل على تدخلي من قريب أو بعيد أو عليه أن يعيد صيام رمضان.

