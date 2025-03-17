قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا
جامعة الأزهر توافق على تعيين أوائل دفعة 2014.. اعرف الشروط والمستندات
31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
هل ممارسة اليوجا حرام؟.. رد غير متوقع من الإفتاء
زوجته كانت بتغير من نجوى فؤاد.. قصة حقيقية بحياة إسماعيل ياسين
الصحة توفر فصيلة الدم المطلوبة لعلاج الأديب صنع الله إبراهيم
أسعار الذهب تشتعل مجددًا.. بكم عيار 21 الآن؟
بلجيكا ترد بسرعة على قرار رواندا بقطع العلاقات الدبلوماسية
دعاء الصائم مستجاب قبل الإفطار.. كلمات لا ترد
وزير الأوقاف: مصر نموذج فريد في التلاحم والتآخي بين أبناء الوطن
وزارة الأوقاف: التنمر مش هزار ولا خفة دم ويجب أن نصوم عن الأذى بالكلام
رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يكابر بالباطل.. أحمد مجاهد يوجه رسالة غامضة .. ما السبب

يكابر بالباطل.. أحمد مجاهد يوجه رسالة جديدة .. ما السبب
يكابر بالباطل.. أحمد مجاهد يوجه رسالة جديدة .. ما السبب
علا محمد

وجه أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، رسالة خاصة، بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي، في الدوري.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ‘’نقول ثاني. عندما تصبح الصورة واضحة جلية وتجد من يكابر بالباطل".

وأضاف: "يحكى أن اثنين من الأعراب شاهدا شيئا من بعيد فقال الأول هذا غراب فرد الأخر بل عنزة واستمرا في الجدال غراب عنزة غراب عنزة حتى ألقى الأول حجرا فطار الغراب فرد الثاني بإصرار عنزة ولو طارت''.

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات أحمد مجاهد بشأن أزمة مباراة ألقمه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قال أحمد مجاهد :البينة على من ادعى ،أثناء إنشغالي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طوال الأيام الماضية في وجود رئيس الفيفا ورئيس الكاف ورؤساء جميع الاتحادات الأفريقية و كبار الضيوف و الوزراء.

و تابع : نما إلى علمي الزج باسمي في الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة الزمالك و الأهلي بالرغم من عدم تداخلي في هذا الأمر تماماً و على من ادعى أن يأتي ببينة أو حتى شبه دليل على تدخلي من قريب أو بعيد أو عليه أن يعيد صيام رمضان.
 

أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق مباراة الزمالك والأهلي الزمالك الأهلي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

أرشيفية

غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

وزير التربية والتعليم

فصل وتحقيق|أول رد من التعليم على واقعة تشويه وجه طالبة 6 أكتوبر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

شرب الماء في نهار رمضان

حكم شرب الماء في نهار رمضان للحر الشديد.. حالة واحدة لا تبطل الصيام

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الحارة.. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد بشأن الطقس

ترشيحاتنا

سيدة تتقدم بدعوى أجرة حلاق صغيرها ضد طليقها أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها

الإعلامية رضوى الشربيني

بعد حبسه.. أول قرار من محامي البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني

محكمة

قرار جديد في محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية

بالصور

قبل العيد ..طريقة عمل السابليه الناعم مثل المحلات

.طريقة عمل السابلية الناعم مثل المحلات
.طريقة عمل السابلية الناعم مثل المحلات
.طريقة عمل السابلية الناعم مثل المحلات

تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج.. تحديات وتأجيلات في الأفق

تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج: تحديات وتأجيلات في الأفق
تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج: تحديات وتأجيلات في الأفق
تحولات فلكية في رمضان تؤثر على 7 أبراج: تحديات وتأجيلات في الأفق

رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط
رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط
رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

5 نصائح لمساعدة الصائمين على مواجهة موجة الحر الشديدة

العطش
العطش
العطش

فيديو

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط

شذى حسون

عقدة من الرجالة وأحلام هتوديها ورا الشمس.. اعترافات شذى حسون تعترف للعرافة

المتهم

أصوات صاخبة من سيارته.. القبض على طالب أزعج سكان كمباوند بالتجمع

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد