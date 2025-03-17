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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدريبات استشفائية وتأهيلية للاعبي الزمالك

لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
ملك موسى

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سموحة الأخيرة في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفضل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

الزمالك الدوري المصري الجونة

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