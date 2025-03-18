دفن 4 جثامين من ضحايا حادث تصادم ميكروباص طريق السويس

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء تصادم سيارة ميكروباص بـ عامود إنارة على طريق السويس بنطاق القاهرة، وصرحت بدفن جثامين ضحايا الحادث الأربعة.

حادث تصادم ميكروباص بـ عامود إنارة على طريق السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق السويس الصحراوي ووقوع ضحايا وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي اجرتها أجهزة الأمن في القاهرة اصطدام سيارة ميكروباص بعامود انارة على طريق السويس للقادم من السويس الي القاهرة نتج عنه مصرع 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين.

على الفور تم نقل 4 جثامين إلى ثلاجة مستشفى البنك الأهلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.