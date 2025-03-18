مؤلف مسلسل معاوية: علي بن أبي طالب صاحب الحق في الخلافة

أكد الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن أجيالنا افتقدت الكاتب الصحفي الكبير الراحل العالم حسنين هيكل الذي كان لديه صحافة فريدة، متابعا أن "مافيش حد زيه".

سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه حبيبي وصاحب الحق في الخلافة

وأضاف خالد صلاح، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه حبيبي وصاحب الحق في الخلافة، قائلا :"عملنا معاوية لأننا لا نريد حربا أخرى كما حدث معكم".

وتابع الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن معاوية أول من عمل جيش نظامي بالأجر، وهو أول من انتقل الى الدولة المدنية.