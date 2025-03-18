أخبار التكنولوجيا .. هواوي تطلق سماعة FreeBuds 6 خلال أيام .. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.

بمواصفات غير مسبوقة هواوي تطلق سماعة FreeBuds 6 خلال أيام

أصدرت شركة هواوي فيديو تشويقيًا لسماعاتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 6، والتي تعد أحدث إضافة إلى سلسلتها الشهيرة من سماعات الأذن اللاسلكية ومن المقرر إطلاق سماعات FreeBuds 6 في فعالية Pura في 20 مارس.

تحديث One UI 7 Beta يصل قريبًا مع ميزات قوية لهواتف Galaxy

أكدت شركة سامسونج أنها ستبدأ بطرح تحديث واجهة المستخدم One UI 7 المستند إلى نظام أندرويد 15 الشهر المقبل.

سيتوفر التحديث لسلسلتي هواتف Galaxy S23 وS24، وهواتف Galaxy Z Fold 6 وFlip 6، وهواتف Galaxy Z Fold 5 وFlip 5، وسلسلتي Galaxy Tab S9 وTab S10.

ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد خلال أيام.. إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة Realme عن بدء انطلاق هاتف Realme 14 5G شهر الماضي في الأسواق الصينية و هو أول هاتف ذكي في العالم مزود بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الرابع الجديد كليًا.

وقد أُطلقت رسميًا في الهند نسخة جديدة من الهاتف تحمل الاسم التسويقي Realme P3 .

أكدت الشركة أن هاتف Realme 14 5G سيُكشف عنه الأسبوع المقبل في تايلاند وذلك يوم 27 مارس، ستكشف شركة Realme النقاب عن هاتف Realme 14 5G في تايلاند.

ببطارية جبارة ومعالج قوي.. تعرف على أفضل هواتف للألعاب في 2025

أطلقت شركة AYANEO هاتف الألعاب الجديد المحمول الرائد الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد، Pocket S2، خلال مؤتمر مطوري الألعاب.

يعد هذا الجهاز هو أول هاتف ألعاب مزود بمعالج Snapdragon G3 من الجيل الثالث ويتميز بشاشة IPS مقاس 6.3 بوصة بدقة 1440 بكسل لعرض صور واضحة والعديد من التفاصيل الدقيقة كما يتضمن الجهاز لشبكة Wi-Fi 7 للألعاب سحابية.