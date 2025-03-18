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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد الشيخ: البورصة تلزم الشركات بإصدار تقارير الاستدامة

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
البهى عمرو

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن تاريخ البورصة المصرية طويل يصل إلى أكثر من 140 عامًا وأن البورصة تدعم الاقتصاد الوطني ، وتعمل على توفر التمويل للشركات.

وأضاف رئيس البورصة، خلال كلمته بحضور رئيس الوزراء، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، أن البورصة تواصل دورها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وأن هناك دعم أهداف الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح أن البورصة لها دور هام في توفير الأسواق لتلبية احتياجات المتعاملين، وأن البورصة لها دور في دعم الاستثمارات.  

ولفت إلى أن البورصة تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وأن الاستدامة أحد عوامل جذب الاستثمار، وأن البورصة تلزم الشركات بإصدار تقارير الاستدامة، من أجل الحصول على تمويل أفضل، ومن أجل تصديرها خارج مصر.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصر، في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر،  وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛  يعقبها تعقيب عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

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