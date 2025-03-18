ضياء السيد : قرار الأهلي بعدم خوض القمة "صحيح".. وغدا تتكشف الحقائق

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق أنه يتفق مع النادي الأهلي في قراره بعدم الذهاب لخوض مباراة الزمالك الأخيرة ، موضحاً أنه كان يتوقع إقامة المباراة بسبب المعلومات التي كانت لديه بأن هناك حكام أجانب في الطريق إلى القاهرة لإدارة المباراة وبالفعل وصل طاقم التحكيم السعودي لكن المباراة لم تُقام في النهاية بعدم ذهاب الأهلي إلى إستاد القاهرة

وتابع ضياء البسيد في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة : الأهلي لديه من المستندات والخطابات التي تؤكد صحة موقفه بأن اللقاء كان سيُقام بطاقم تحكيم أجنبي قبل أن يتراجع إتحاد الكرة في قرارها ويسند اللقاء لطاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني ليقرر الأهلي عدم الذهاب إلى إستاد القاهرة، موضحاً أن خروج هذه الخطابات للنور قريباً سيدعم موقف الأهلي في هذه القضية الشائكة.

ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر