أستاذة بالقومي للبحوث توضح أهم النصائح لصيام صحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان

قالت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، أستاذ التغذية العلاجية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة – المركز القومي للبحوث، إن صيام شهر رمضان وما يترتب عليه من تغيير في نظام تناول الطعام والسلوك المعيشي خلال مدة 30 يوماً، فترة الشهر الفضيل، ولعدد ساعات تصل إلى 13 ساعة، الأمر الذي يترتب عليه إحداث تغييرات فسيولوجية وحيوية في جسم الإنسان، بسبب طول وانتظام هذه الفترة.

اهم النصائح لصيام صحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم

• يجب التوقف عن الصيام والافطار عند الشعور بدوخة او إغماء، عند ارتفاع الضغط إلى 110/170 او إذا ما هبط ضغط الدم هبوط حاد.

• تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح.

• تجنب المقالي والأغذية عالية الدسم والدهون.

• تجنب تناول اللحوم الحمراء والتركيز على الأسماك والطيور والبروتين النباتى.

• تناول البقوليات مرتين بالأسبوع على الأقل.

• تناول السمك المشوي مرتين في الأسبوع على الأقل.

• تجنب الحلويات واستبدلها بالفواكه.

• استخدام منتجات الالبان.

• إجعل الفواكه والخضروات جزءاً أساسياً من الوجبات الرمضانية.

• زيت الزيتون لا يقدح.

• تناول الاغذية الغنية بالبوتاسيوم كالموز والمشمش والمكسرات الغير مملحة.

• اشرب كمية ماء لا تقل عن 2 لتر مقسمة ما بين الافطار والسحور.

• القيام بنشاط بدنى خفيف.

• لا يجب شرب العرقسوس.

• شرب الدوم والكركديه المنقوع والتمر هندى

اهم النصائح لصيام صحي لمرضى الامراض القلبية.

نصائح مرضى الضغط + استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتغير مواعيد الأدوية وجرعاتها.

• عند إعداد الطعام يفضل الشواء أو السلق أو الطهو بالبخار أو في الفرن وتجنب القلي والتحمير.

• تقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة.

• ممنوع الملح والاطعمة الغنيه بالملح.

• ممنوع المقالي والاغذية عالية الدسم.