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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حدث في 19 رمضان.. اعرف الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا اليوم

حدث في 19 رمضان
حدث في 19 رمضان
شيماء جمال

حدث في 19 رمضان .. حدثت العديد من الوقائع فى هذا اليوم، كان لها تأثير كبير على التاريخ الإسلامى، نذكر ابرزها فى السطور التالية.

تولي السلطان برقوق حكم مصر

في 19 رمضان عام 784 هـ تولي السلطان برقوق حكم مصر ، وهو السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس بن عبدالله الشركسي، وُلد في القفقاس 740 هـ، وقدم للقاهرة وعمره 20 عامًا ليلتحق بالجيش المصري.

وأتقن فنون الحرب والفروسية، وترقَّى في المناصب العسكرية ورُتب الإمارة؛ حيث أصبح أمير طبلخانه، ثم أمير آخور ثم أتابكا عام 779 هـ.

وفاة والي مصر في عهد عمر بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم التاسع عشر من رمضان عام 101ه توفي أيوب بن شرحبيا، أمير مصر وواليها في عهد عمر بن عبد العزيز ، واهتم ايوب بإصلاح أمور مصر كافة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأغلق جميع الحانات وأهتم بتحسين أحوال الناس المعيشيّة، وسار في الناس سيرة حسنة، تدل على خشيته لله وصدقه في العمل.

وفاة ابن أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي

يوم الجمعة في العاشر من شهر تشرين الأول للعام الميلادي 1191، رحل الملك المظّفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، كان عزيزًا على عمّه السلطان صلاح الدين الأيوبي، استتابه بمصر وغيرها من البلاد، ثم أقطعه حماه ومدنًا كثيرة.

وكان مع عمه حين فُتحت عكا، توفي اليوم وحملت جنازته حتى دفن بحماه، وله هناك مدرسة كبيرة، وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة، وقد أقام بالمُلك بعده ولده، المنصور ناصر الدين مُحَمّد}، فأقره السلطان صلاح الدين الأيوبي على ذلك بعد جهد جهيد ووعد ووعيد.

وفاة الشيخ "الحنبلي" 

رحل الشيخ مُحَمّد الفقيه اليونيني، الحنبلي، البعلبكي،الحافظ المفيد البارع، العابد الناسك، في 19 رمضان لعام 658 هـ، والموافق للثامن والعشرين من شهر أب للعام الميلادي 1260.

وفاة الشيخ " شلتوت"

فى مثل هذا اليوم 19 رمضان من العام 1963 ميلادية توفي شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت؛ تولى مشيخة الأزهر من العام 1958 وحتى العام 1963، نال إجازة العالمية سنة 1918، وعين مدرساً بالمعاهد ثمّ بالقسم العالي ثمّ مدرساً بأقسام التخصص، ثمّ وكيلاً لكلية الشريعة، ثمّ عضواً في كبار العلماء، ثم شيخاً للأزهر سنة 1958، وكان عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1946، وأول حامل للقب الإمام الأكبر

19 رمضان حدث في 19 رمضان التاريخ الإسلامى برقوق السلطان برقوق عمر بن عبد العزيز أيوب بن شرحبيا صلاح الدين الأيوبي الحنبلي شلتوت

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